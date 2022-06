Royaume-Uni : Incertitude sur l’expulsion de migrants vers le Rwanda

Des recours juridiques de dernière minute pourraient empêcher les premières expulsions vers le Rwanda de migrants arrivés au Royaume-Uni illégalement.

En envoyant des demandeurs d’asile arrivés clandestinement au Royaume-Uni dans ce pays d’Afrique de l’Est, à plus de 6000 km de Londres, le gouvernement entend freiner les traversées illégales de la Manche, qui ne cessent d’augmenter malgré ses promesses répétées de contrôler l’immigration depuis le Brexit.

7 au lieu de 130

Et dans un rebondissement de dernière minute, la Cour européenne des droits de l’Homme a stoppé dans la soirée l’expulsion de l’un d’entre eux, un demandeur d’asile irakien, en prenant une mesure d’urgence provisoire qui a donné de l’espoir à l’association d’aide aux réfugiés Care4Calais. «Cela signifie qu’il est désormais possible pour les six autres de faire des demandes similaires. Nous sommes tellement soulagés», a réagi l’association sur Twitter.