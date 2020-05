Suisse-Italie

Incertitudes autour de la réouverture de la frontière

Une discussion entre Karin Keller-Sutter et la ministre de l'intérieur italienne Luciana Lamorgese est prévue dans les prochains jours.

«C’est une décision unilatérale de l’Italie, dont je prends connaissance», a réagi samedi la ministre de justice et police Karin Keller-Sutter sur les ondes de la radio alémanique SRF. Les Etats membres de Schengen n’en ont pas été informés.

Décision prise sous pression

La péninsule est toutefois l’un des pays les plus touchés d’Europe par le coronavirus. Plus de 224’000 personnes y ont été contaminées par la maladie Covid-19 et presque 32’000 personnes en sont décédées.