Débâcle de la grande banque : Incertitudes et spéculations sur l’avenir de Credit Suisse

Tous les yeux sont braqués sur Berne: le Conseil fédéral, l’UBS et peut-être d’autres banques sont en discussion sur l’avenir du Credit Suisse (CS). La décision devrait tomber dimanche encore et tout penche vers une fusion entre l’UBS et CS qui pourrait coûter 6 milliards.