Votations du 27 septembre : Incertitudes sur l’impact économique des avions de combat

À un peu plus d’une semaine des votations fédérales du 27 septembre, les calculs financiers concernant l’éventuel achat de nouveaux avions de chasse continuent de diviser les défenseurs du projet et leurs opposants.

Pour les défenseurs, grâce aux affaires compensatoires et en pleine pandémie, ce serait une manne inespérée pour les entreprises suisses de nombreux secteurs. Pour les opposants au projet, il s’agit d’un «chèque en blanc» de 24 milliards de francs avec de lourdes implications climatiques et un frein à d’autres domaines comme la santé et l’éducation.

Plusieurs secteurs

En effet, il est prévu que 20% de l’enveloppe seront compensés de manière directe sur la construction et l’assemblage des avions, 40% seront consacrés à des contrats indirects auprès d’entreprises actives dans les domaines de la défense et de la sécurité et le solde à 11 domaines à caractère civil, explique Philippe Zahno, Secrétaire général du Groupe romand pour le matériel de défense et de sécurité (GRPM).