Incidents lors de la finale de l’Euro 2020 : Sanctionnée, l’Angleterre devra disputer son prochain match à huit clos

Après les incidents survenus lors de la finale du dernier Euro, l’Angleterre devra disputer à huis clos son prochain match à domicile.

Le match concerné comptera pour la première phase de la prochaine Ligue des nations, dont le tirage au sort aura lieu le 16 décembre. La sanction est assortie d’un sursis, d’une durée de deux ans, pour un second match à huis clos, et d’une amende de 100’000 euros que devra verser la Fédération anglaise de football (FA) à l’UEFA.

Violentes agressions

Le jour de la finale de l’Euro, remportée par l’Italie aux tirs au but (1-1 a.p., 3-2 t.a.b.), des supporters anglais éméchés, rassemblés autour du stade londonien dès le petit matin, avaient lancé des pierres et des projectiles et insulté des tifosi italiens.