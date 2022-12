Thessalonique : Incidents après le tir d’un policier sur un jeune Rom en Grèce

Les manifestants ont brûlé des barrages routiers et lancé des cocktails Molotov contre des forces anti-émeutes qui ont riposté en tirant des gaz lacrymogènes et des grenades assourdissantes. Les manifestants ont également cassé des vitrines de magasins dans le centre de Thessalonique, deuxième ville grecque dans le nord du pays.

Attaque «de sang-froid»

Le policier qui a tiré a été arrêté et doit être présenté devant le procureur mardi matin. La police a également indiqué qu’il avait été mis en disponibilité et qu’une enquête a été ouverte. Il y a un an, à Perama, quartier défavorisé à l’ouest d’Athènes, un autre jeune Rom de 20 ans avait été tué à l’issue d’une course-poursuite avec la police. Les sept policiers impliqués sont poursuivis pour meurtre et pour tentative de meurtre sur un autre jeune homme de 16 ans qui avait été blessé. Le procès est toujours en cours.