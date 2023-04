Football: Incidents au Stade de France: 887 fans de Liverpool portent plainte

L’UEFA légalement responsable?

Leigh Day estime qu’en échouant à assurer un environnement sûr et paisible pour les spectateurs, l’UEFA pourrait être considérée comme légalement responsable de blessures ou séquelles psychologiques subies par les supporters des Reds.

Attente interminable, supporters et familles aspergés de gaz lacrymogènes ou victimes de vols… Le dispositif de maintien de l’ordre lors de cette finale, retardée de trente-sept minutes et remportée par le Real Madrid (1-0), avait donné lieu à des scènes de chaos à Saint-Denis, provoquant une vive polémique en France et en Angleterre.