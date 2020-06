France

Incidents en marge de la manif contre les violences policières

Des heurts ont émaillé un rassemblement interdit en raison de la crise sanitaire, mais qui a rassemblé 20'000 personnes mardi soir à Paris.

Des manifestants, jeunes et de toutes origines, scandaient «Révolte» ou «Tout le monde déteste la police».

Des incidents ont éclaté mardi soir à Paris en marge d'une manifestation interdite de 20.000 personnes dénonçant les violences policières, organisée à l'initiative des proches d'Adama Traoré le jour où était dévoilé une expertise mettant en cause les gendarmes dans la mort de ce jeune homme noir lors de son arrestation en 2016.

Il avait lieu dans le contexte des manifestations organisées aux Etats-Unis et dans d'autres pays, après la mort de George Floyd, un Américain noir de 46 ans asphyxié par un policier blanc aux Etats-Unis la semaine passée.

En début de soirée, Assa Traoré, soeur aînée d'Adama Traoré, avait lancé à la foule : «Aujourd'hui, ce n'est plus que le combat de la famille Traoré, c'est votre combat à vous tous (...). Aujourd'hui, quand on se bat pour Georges Floyd, on se bat pour Adama Traoré».