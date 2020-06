France

Incidents en marge de la manif contre les violences policières



Des heurts ont émaillé un rassemblement interdit en raison de la crise sanitaire, mais qui a rassemblé 20’000 personnes mardi soir à Paris.

Des manifestants, jeunes et de toutes origines, scandaient «Révolte» ou «Tout le monde déteste la police». (Photo STEPHANE DE SAKUTIN / AFP)

Des incidents ont éclaté mardi soir à Paris en marge d’une manifestation interdite de 20’000 personnes dénonçant les violences policières, organisée à l’initiative des proches d’un jeune homme noir, Adama Traoré, le jour où était dévoilée une expertise mettant en cause les gendarmes dans sa mort.

Il avait lieu dans un contexte de manifestations organisées aux États-Unis et dans d’autres pays, à la suite de la mort de George Floyd, un homme noir américain de 46 ans mort asphyxié par un policier blanc aux États-Unis la semaine passée.

En début de soirée, Assa Traoré, sœur aînée d’Adama Traoré, qui a trouvé la mort lors de son arrestation en 2016, avait lancé à la foule : «Aujourd’hui, quand on se bat pour Georges Floyd, on se bat pour Adama Traoré».

Face à la jeune femme, porte-parole du Collectif Adama, des manifestants, jeunes et de toutes origines, scandaient «Révolte» ou «Tout le monde déteste la police». Dans la foule étaient brandies des pancartes affichant «Black Lives Matter» (»la vie des noirs compte»), «Silence = asphyxie» ou encore «Décolonisons la police».

La préfecture de police a chiffré la foule à 20’000 personnes. D’autres manifestations ont eu lieu ailleurs en France contre les violences policières, rassemblant notamment 2500 personnes à Lille (nord) et 1800 à Marseille (sud).

À Paris, le rassemblement, qui avait débuté en fin d’après-midi sur le parvis du tribunal dans le nord-est de Paris, a été perturbé par des jets de projectiles et la police a fait usage de gaz lacrymogène.

Après la dispersion des manifestants, des affrontements sporadiques ont éclaté sur le boulevard périphérique, où des policiers ont reçu des jets de pierre et répliqué en tirant avec les lanceurs de balles de défense.

Dans les rues autour du tribunal, des barricades ont été érigées et des vélos incendiés. Des voitures de police ont également été la cible de jets d’objets divers (pierres, bouteilles), et les pompiers ont dû intervenir pour éteindre des feux de poubelles et des barricades. Dans la commune limitrophe de Clichy, les vitres d’un poste de police municipale ont été saccagées.