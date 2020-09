Royaume-Uni : Incidents lors d’une manifestation anti-confinement à Londres

Une manifestation contre les restrictions sanitaires prises au Royaume-Uni a mené à l’arrestation de dix participants et a fait quatre blessés parmi la police.

Parmi les manifestants se trouvait le conspirationniste David Icke, un ancien footballeur et présentateur qui s’est illustré dans le passé en soutenant que le monde était gouverné par des reptiles et que la famille royale britannique était en fait constituée de lézards. Dans la foule, nombre de manifestants ont brandi des pancartes hostiles à la vaccination telles que «Fuck your vaccine».

Un quart des Britanniques concernés

Espérant éviter un deuxième confinement national, le gouvernement de Boris Johnson a instauré une règle interdisant les rassemblements de plus de six personnes et imposé la fermeture des pubs et restaurants à 22h00.