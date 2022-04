Football : Incidents OM-PAOK: la police va faire un rapport à l’UEFA

La préfecture de police des Bouches-du-Rhône a fait savoir qu’elle allait «détailler toutes les difficultés» auxquelles les autorités ont dû faire face mercredi et jeudi à Marseille.

Des projectiles et des sièges ont été jetés sur la pelouse par des supporters grecs, alors que fans du PAOK et de l’OM se sont lancés fumigènes et pétards, au-dessus des filets de sécurité. Les supporters marseillais ont également lancé des feux d’artifice en direction du parcage grec et de très fortes explosions de pétards ont retenti. Un bref mouvement de foule a eu lieu en bas du virage et la police est intervenue avec des gaz lacrymogènes en direction des fans grecs.