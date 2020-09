Nécrologie insolite : «Incinéré? Et dire qu’il se plaignait de la canicule...»

Un homme originaire du centre de la province belge de Luxembourg est décédé, il y a peu, à l'âge de 52 ans. Il n'a pas manqué d'humour dans son avis de décès.

On ne connaît pas les circonstances du décès de cet homme de 52 ans, mais force est de constater que Stefan Constandt ne manquait pas d'humour. Relayé dans la presse régionale belge à la fin du mois d'août, son avis de décès n'a laissé personne indifférent. «Il est décédé quand et comme il a voulu», est-il précisé d'emblée et au moment où l'on s'attend à découvrir ses liens de parenté, on nous précise «qu'il a trop vécu et qu'il était trop fatigué».

À celles et ceux qui pourraient croire à une éventuelle blague, il n'est en rien, car ses parents ont publié une annonce de remerciements, quelques jours après son décès, le 4 septembre dernier, où «ils remercient de ne pas oublier leur fils». Né à Libramont, le 28 décembre 1967, Stefan est donc décédé à Saint-Pierre, petit village de la même commune, le vendredi 21 août 2020, et «il vous demande de prendre soin de vous pour que ça n'arrive pas».

«Il n'a jamais été à une contradiction près»

Est-il l'auteur de ce texte? Était-ce sa dernière volonté que l'on parle de lui une dernière fois de cette façon? L'avis mortuaire ne nous le dit pas, mais «il n'a jamais été à une contradiction près», nous dit-on. «Incinéré? Et dire qu'il se plaignait de la canicule...». Et de conclure: «Si vous voulez lui faire un petit coucou, le plus tard possible bien sûr, il sera en enfer. @+». De quoi, peut-être, donner le sourire et rappeler de bons souvenirs à celles et ceux qui l'ont connu.