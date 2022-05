Genève: Incivilités à Genève-Plage: «Le Far West» à la piscine 

«Les problèmes n’ont jamais commencé aussi tôt dans la saison, se lamente Christian Marchi, directeur de la piscine de Genève-Plage. Dès l’ouverture, le 14 mai dernier, ça a été le far west.» Entre le grand bassin, les rives du lac, le toboggan et le terrain de volley, une centaine de jeunes de 13 à 17 ans selon le responsable des lieux accumulent les méfaits: vols, déprédations dans les vestiaires, bagarres, insultes, irrespect vis-à-vis des baigneurs et du personnel.

Bannis de la piscine

Le phénomène n’est pas nouveau. «On l’observe depuis 2020 – je ne saurais en expliquer la cause –, mais il monte en puissance, constate Christian Marchi. Nous avons deux agents de sécurité. D’habitude, le second ne commence à travailler qu’à partir du mois de juin. Là, on a dû lui demander d’entrer en fonction en avance.» L’un filtre généralement le public aux caisses, l’autre déambule entre les pelouses et les bassins.