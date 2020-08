Vaud Incivilités: ras-le-bol des habitants de Clarens

Les citoyens du plus grand village de la commune de Montreux dénoncent des incivilités et des nuisances sonores récurrentes résultant, selon eux, de l’inaction des autorités. La commune prône l’apaisement.

«Il y a le Montreux des riches et le Montreux des pauvres. Dans les quartiers de propriétaires, on peut dormir tranquillement, ils ont des pancartes d’interdiction des chiens dans leurs parcs, des dos d'âne sur leurs routes. Mais pour les quartiers de locataires, comme le mien, c’est le contraire. Il y a trop de bruits nocturnes et d’incivilités. Nos enfants partent à l’école en n’ayant pas suffisamment dormi. La police et les autorités communales ne bougent pas. Nous sommes fatigués.» Francesca*, enseignante d’une cinquantaine d’années, se dit «exaspérée» par la situation qui prévaut à Clarens.