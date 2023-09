En voyant le fond de teint inadapté, ce mannequin s’offusque

«J’ai l’air d’un fantôme», c’est par ces mots que le mannequin de couleur, Megan Milan, constate avec dépit le résultat du maquillage réalisé par une professionnelle pour les besoins d’une séance photos à la Fashion Week de New York. Dans une vidéo virale mise en ligne par la jeune femme, on entend dire la maquilleuse que «clair et foncé, je trouve que ça fonctionne».

Pourtant, la teinte choisie pour le fond de teint et le correcteur est beaucoup trop claire et ne correspond pas du tout à sa carnation. En légende de la vidéo, Megan Milan a d’ailleurs expliqué: «D’habitude, j’apporte toujours mon propre fond de teint, juste au cas où, mais cette fois-ci, j’ai fait confiance.»

«C’est inacceptable»

Depuis sa mise en ligne, le 9 septembre, la vidéo a été vue plus de 11,3 millions de fois. La plupart des commentateurs se disent outrés par le résultat. Parmi les réactions, on peut notamment lire: «Oh, mon Dieu! En 2023, c’est inacceptable», «J’en reste bouche bée. En tant que maquilleuse professionnelle, je suis vraiment désolée de ce qui t’est arrivé» et «J’ai hurlé quand j’ai vu la teinte du correcteur». «Si vous êtes une personne de couleur et que vous vous maquillez, vous allez forcément faire l’expérience de rentrer dans des enseignes de cosmétiques qui vendent, soi-disant des produits pour toutes les carnations. Mais au final, ils ne les ont pas en stock. Avec un peu de chance, vous pourrez commander la teinte qui vous convient sur internet», déplore @aperilife88.

Tout est bien qui finit bien

Peu après l’original, Megan Milan a posté une autre vidéo qui la montre faire un aller-retour rapide chez Sephora, alors qu’elle est en pleine séance photos. «Qu’est-ce-que je fais chez Sephora à me maquiller moi-même?» dit-elle, les larmes aux yeux. Le moins qu’on puisse dire est que sa nouvelle mise en beauté n’a strictement rien à voir avec la première version.

Tout est bien qui finit bien: une heure plus tard, la voilà entre les mains de Donni Davy, qui s’est fait un nom à l’international en tant que maquilleuse en chef de la série à succès «Euphoria». Vu que Megan Milan a déjà réalisé son teint, il ne reste plus à Donni Davy qu’à appliquer un fard à paupières pailleté, du fard à joues et à retoucher le rouge à lèvres. En légende de la vidéo, Megan Milan écrit: «Une heure plus tard, Donni Davy m’a redonné le sourire». Au final, la mannequin rayonne devant l’objectif.

Conseils d’une pro