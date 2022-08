Un enfant sikh pose pour une marque de luxe

Le Sikhisme, religion monothéiste venue du nord de l’Inde, est très présente au Royaume-Uni. Le choix de Burberry en tant que marque de luxe traditionnelle est donc un symbole fort dans un pays qui a été la plus grande puissance coloniale: «Être le premier mannequin à porter un patka pour la plus grande marque britannique est tout simplement un exploit incroyable pour notre petit âgé de 4 ans et la communauté sikhe», écrit sa mère, Harjot Kaur, sur Instagram.