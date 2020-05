Bienne

Inconsciente après un dégagement de fumée dans un appart’

Une personne a dû être transportée à l’hôpital dimanche, après avoir été incommodée par de la fumée dans son appartement à Bienne.

Pas dans un état critique

Les sapeurs-pompiers professionnels de Bienne ont rapidement pu localiser et ensuite maîtriser la source

du dégagement de fumée. La police cantonale a ouvert une enquête pour clarifier la cause de l’incendie et le

montant des dégâts.