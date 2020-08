États-Unis

Incrédulité face à Trump, qui veut une part du gâteau TikTok

«Une très grosse proportion du prix [de la vente de TikTok] doit revenir au Trésor des États-Unis» a déclaré Donald Trump, qui avait auparavant menacé d’interdire l’application si elle ne passait pas entre des mains américaines.

Donald Trump persiste et signe: si Microsoft achète TikTok au Chinois ByteDance, «une très grosse proportion du prix doit revenir au Trésor des États-Unis», a-t-il répété mardi, alors que cette exigence étonnante suscite de vives critiques et un certain embarras.