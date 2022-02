20 minutes aux Jeux olympiques – Incroyable: il neige sur les Jeux d’hiver

Qualifications du slopestyle à ski chez les femmes reportées, slalom géant messieurs disputé dans des conditions très difficiles… On n’y croyait plus, mais ça s’est pourtant bien produit: il a neigé lors de ces Jeux d’hiver à Pékin! Entre samedi et dimanche, la bagatelle d’une dizaine de centimètres sont tombés sur les sites olympiques plantés dans les montagnes au-dessus de Pékin. Pire, le froid, le vent et la visibilité difficile ont troublé les épreuves.