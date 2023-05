«Incroyable», «les larmes aux yeux»: l’avis de deux streameuses romandes

Les streameuses Lili, Valaisanne de 27 ans établie à Genève, et Aubergina, Genevoise de 22 ans, ont grandi avec la célèbre franchise de jeux vidéo «Zelda» de Nintendo. Elles nous partagent leurs souvenirs et leurs premières impressions après la sortie de «The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom», qu’elles découvrent également en live ce samedi.