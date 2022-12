Coupe du monde: Incroyable Maroc qui sort l'Espagne

Le tir au but d’Hakimi qui envoie le Maroc en quarts

Pour la première fois de son histoire, le Maroc va faire partie des huit dernières équipes en lice pour le titre mondial. Les hommes de Walid Regragui ont parfaitement annihilé le collectif ibère et c'était presque justice qu'ils l'emportent au bout d'une séance de penalties au cours de laquelle trois Espagnols ont raté leur tentative. Pablo Sarabia risque d'ailleurs de faire de sacrés cauchemars. L'ailier du PSG a touché le poteau à la 123e minute, avant d'également envoyer son tir au but sur le montant.

Le tir au but raté de Sarabia

Parfaitement organisés dans un 4-5-1 très compact, les Marocains ont réussi à tenir longtemps les Ibères éloignés de leur but. Les hommes de Luis Enrique ont, en effet, dû attendre 25 minutes et 56 secondes pour enfin réussir à déclencher une frappe au but. Jamais, depuis le 13 juillet 1966 - défaite 2-1 contre l'Angleterre -, ils n'avaient traversé un tel désert offensif.