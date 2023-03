Ski freestyle: Incroyable Mathilde Gremaud, victorieuse à Tignes

Getty Images via AFP

Bizarrement, la Suissesse, championne olympique et du monde de la spécialité, n'avait plus levé les bras sur le circuit planétaire depuis le 21 décembre 2019 à Atlanta (USA). En Slopestyle, il faut même remonter à une compétition disputée à Mammoth Mountain, toujours aux Etats-Unis, il y a un peu plus de 4 ans! Incongruité réparée.