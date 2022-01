Basketball : Incroyable retour des Clippers, le «King» mate les Nets

En NBA, les Clippers, menés de 35 points, ont réussi à l’emporter face à Washington grâce à sept points dans les neuf dernières secondes (116-115). Les Lakers ont eux battu Brooklyn (106-96).

LeBron James a inscrit 33 points, capté 7 rebonds et délivré 6 passes décisives.

Les Lakers, profitant du retour d’Anthony Davis après 17 matches d’absence, et portés par LeBron James, encore exceptionnel, ont montré leur meilleur visage à Brooklyn (106-96), mardi en NBA où les Clippers ont réussi le 2e plus gros come-back de l’histoire à Washington.

James au top

«Sa seule présence sur le parquet, son impact, son dynamisme, sa défense nous apportent tellement...», a réagi «King James», qui a encore survolé les débats (33 pts, à 12/21 aux tirs, 7 rbds, 6 passes) et était tout heureux de retrouver son coéquipier (8 pts, 4 contres et 2 passes), enfin valide après son entorse au genou gauche.

Un triple-double en vain

Quand les Nets sont revenus à deux longueurs (71-69) au 3e quart-temps, James, en patron, a remis du gaz dans le moteur californien, avec sept points coup sur coup qui ont calmé les velléités adverses. Et dans le money-time, il a intercepté deux fois en 40 secondes et dunké derrière à chaque fois, pour le plus gros écart du match (100-85).