M6 : «Incroyable talent»: choquée, Karine Le Marchand s’en va

Un numéro très impressionnant et déconseillé aux enfants a secoué l’animatrice qui n’a pas réussi à le regarder jusqu’au bout.

Difficile de faire plus diversifié que les numéros présentés dans la saison 17 de «La France a un incroyable talent». Mardi 15 novembre 2022, les téléspectateurs ont ainsi pu découvrir, entre autres, le magicien bernois Lionel Dellberg et l’Américain Auzzy Blood. Et ce dernier a tellement impressionné l’animatrice Karine Le Marchand qu’elle a fini par quitter le plateau de l’émission.