Iran : Inculpation de près de 800 personnes pour des émeutes dans trois provinces

Plus de 2000 personnes ont été inculpées, dont la moitié à Téhéran, depuis le début des manifestations, il y a deux mois, selon les chiffres fournis par la justice iranienne.

La justice iranienne a inculpé près de 800 personnes pour leur participation à des «récentes émeutes» dans la province méridionale d’Hormozgan, celles d’Ispahan et Markazi (centre), selon Mizan, l’agence de l’Autorité judiciaire et des agences locales. Plus de 2000 personnes ont été inculpées, dont la moitié à Téhéran, depuis le début des manifestations, il y a deux mois, selon les chiffres fournis par la justice iranienne. Des organisations des droits de l’Homme à l’étranger font état de 15’000 arrestations, chiffre que démentent les autorités iraniennes.