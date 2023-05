Etats-Unis: Inculpations de Chinois et de Russes pour vols de secrets industriels

Le procureur fédéral du district Sud de l’État de New York Damian Williams a indiqué que Xiangjiang Qiao, en fuite en Chine, était inculpé pour violation de sanctions, blanchiment d’argent et fraude à la réglementation bancaire.

«Tout en opérant ostensiblement en tant que sous-contractant dans le domaine de la défense pour l’Otan et d’autres alliés» avec sa société Aratos Group, Nikolaos Bogonikolos «menait un double jeu, en aidant l’effort de guerre de la Russie et le développement de la prochaine génération d’armements», a expliqué Breon Peace, procureur fédéral du district Est de l’État de New York.

D’après lui, Nikolaos Bogonikolos a «conspiré avec un réseau de sociétés orchestrées par les services de renseignement russes pour acquérir frauduleusement et faire entrer en contrebande» en Russie des technologies militaires et civiles américaines.

Liming Li, Chinois de 64 ans, a été arrêté le 6 mai en Californie. Il est accusé d’avoir volé des technologies industrielles avancées chez deux entreprises américaines --non identifiées-- où il a travaillé entre 1996 et 2019 et de les avoir fournies à des entreprises en Chine. Ces technologies sont utilisées pour fabriquer des pièces pour sous-marins nucléaires et pour aéronefs.