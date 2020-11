La police est tombée sur le corps sans vie d’une femme âgée, début juillet 1997, à Küsnacht (ZH). Rapidement, l’enquête avait révélé que la retraitée de 86 ans avait fort probablement été tuée dans sa villa. Sur place, les agents avaient retrouvé des traces ADN appartenant à un homme. Mais malgré les recherches intenses, le suspect n’avait jamais pu être identifié… du moins pendant de nombreuses années. Le Ministère public zurichois vient de désormais de déposer l’acte d’accusation contre un Italien de 77 ans, plus de 23 ans après les faits. Il l’inculpe d’assassinat, précise un communiqué publié lundi.

Les enquêteurs ont pu mettre la main sur le suspect grâce au braquage d’une bijouterie, commis en 2016, à Thoune (BE). Après vérifications, les policiers bernois se sont rendus compte que les traces ADN retrouvées sur la scène de crime à Thoune correspondent à celles découvertes en 1997 dans la villa de Küsnacht. Le septuagénaire a été interpellé en 2017 en Espagne avant d’être extradé en Suisse la même année.

«Importance de l’analyse ADN»

En juin 2018, il a été condamné pour brigandage qualifié, prise d’otages, séquestration, contrainte sexuelle et violation de domicile. En septembre 2016 à Thoune, il avait en effet pris en otage la gérante d’une bijouterie, son mari et leur fille. Après avoir pillé leur domicile et abusé de la jeune fille, il les avait contraints à lui ouvrir leur commerce. A l’heure actuelle, il se trouve toujours en prison.