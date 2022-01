Argovie : Inculpé de meurtre pour avoir piégé son ami dans une grotte

Le ministère public de Brugg-Zurzach reproche à l’accusé, un Suisse de 22 ans, d’avoir délibérément provoqué la mort de sa victime «pour des motifs mesquins».

Les faits qui sont reprochés à l’individu de 22 ans, présentés dans un communiqué de presse, sont les suivants: avoir délibérément enfermé son ami (un jeune homme de 24 ans qui vivait dans le canton de Zurich) dans une grotte du Bruggerberg le 7 avril 2019 sous prétexte d’une épreuve de courage et avoir ensuite enseveli l’entrée de la grotte. Conséquence: la victime serait morte d’hypothermie et n’a été retrouvée que près d’un an plus tard.