Etats-Unis: Inculpé pour avoir aidé son fils à acheter l’arme d’une tuerie

États-Unis : Inculpé pour avoir aidé son fils à acheter l’arme d’une tuerie

Getty Images via AFP

Le 4 juillet 2022, Robert Crimo III s’était perché sur un toit à Highland Park, dans le nord des États-Unis, avec un fusil semi-automatique et avait ouvert le feu sur la foule réunie pour le traditionnel défilé de la fête nationale.

Robert Crimo Jr a été présenté jeudi à un juge dans la banlieue de Chicago, qui lui a notifié sa mise en accusation pour mise en danger de la vie d’autrui. Il a plaidé non coupable et reste en liberté sous caution. Il est rare aux États-Unis que les parents soient mis en cause quand leurs enfants commettent des tueries.