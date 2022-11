France : Inculpé pour viols, l’acteur Sofiane Bennacer clame son innocence

Exclu de la liste des César et placé sous contrôle judiciaire, l’acteur assure qu’il sera «libre dans quelques mois».

L’acteur Sofiane Bennacer, mis en examen en octobre à Mulhouse pour viols et des faits de violence, a clamé mercredi son innocence, tandis que les César décidaient contre son gré de l’exclure de la course pour les nominations du meilleur espoir masculin 2023. L’Académie a décidé que «les informations publiées par la presse depuis le 22 novembre (…), commandaient, sans préjudice de la présomption d’innocence et par respect pour les victimes présumées, de le retirer de la liste des 32 Révélations pour les César 2023», a-t-elle fait savoir mercredi soir dans un communiqué.