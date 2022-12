Assaut du Capitole : Inculper Trump? La pression monte sur le ministre de la Justice

Procureur spécial

Le procureur Smith a repris un travail déjà bien avancé par les dizaines de procureurs fédéraux et policiers du FBI qui ont rassemblé une masse d’éléments de preuves sur les manoeuvres du dirigeant républicain pour contester la présidentielle 2020 et les actions de ses partisans ayant conduit aux troubles du 6 janvier.

L’appel à l’insurrection est la charge la plus grave dont pourrait être accusé l’ex-président de 76 ans, candidat autoproclamé à l’élection de 2024. Mais c’est aussi, selon les experts, l’imputation la plus difficile à prouver.

Dossiers de poids

Diplômé en droit de la prestigieuse université de Harvard, Merrick Garland va donc devoir s’employer à convaincre le plus possible d’Américains que ses actes sont guidés par la loi, et rien que la loi. Et ce alors que M. Trump a dénoncé lundi avec véhémence des charges «bidon», destinées selon lui à le faire dérailler dans sa trajectoire-retour vers la Maison Blanche.