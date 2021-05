France : Inculpés après avoir piraté le compte en banque d’un ministre congolais

Un homme et une femme, mis en examen vendredi, sont soupçonnés d’avoir délesté un membre du gouvernement du Congo-Brazzaville de plus de 400’000 euros.

Un ministre congolais en exercice a vu son compte bancaire à la Société Générale délesté de plus de 400’000 euros. Les hackers ont été inculpés vendredi à Paris.

Un homme et une femme, soupçonnés d’avoir piraté le compte bancaire d’un ministre du Congo-Brazzaville, ont été inculpés notamment pour «escroquerie et blanchiment en bande organisée», a-t-on appris vendredi de sources judiciaire et proche de l’enquête, confirmant une information du journal «Le Parisien».