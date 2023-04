France: Inculpés après avoir tabassé un homme à mort

La victime avait été gravement blessée sur le campus de l’Université de Grenoble, situé à Saint-Martin-d’Hères, avant de décéder quelques jours plus tard. Les enquêteurs ont fait le rapprochement avec d’autres agressions très violentes survenues au même endroit.

En novembre dernier, la sûreté départementale de l’Isère avait ouvert une enquête après qu’un homme eut été gravement blessé dans une agression sur le campus de l’Université de Grenoble, situé dans la ville voisine de Saint-Martin-d’Hères. L’homme était décédé quelques jours plus tard. Les enquêteurs ont fait le rapprochement avec d’autres agressions très violentes survenues au même endroit, à l’aide de pistolets, tasers ou poings américains. Au total, sept victimes ont été identifiées, selon le Parquet.

L’enquête a ensuite établi que les victimes avaient répondu à une annonce sur le site de rencontre coco.fr et s’étaient rendues à un rendez-vous fixé en amont. Quatre suspects de 17 à 21 ans ont alors été identifiés, puis arrêtés et placés en garde à vue le 3 avril.

Ils se faisaient «passer pour des mineures»

Au moment de leur mise en examen, jeudi, ils ont affirmé que leur but était «de s’en prendre à des pédophiles qu’ils contactaient sur le site, en se faisant passer pour des filles mineures», a ajouté le Parquet. Conformément à ses réquisitions, les deux majeurs impliqués dans la mort d’une des victimes ont été placés en détention provisoire et les deux mineurs non concernés par cette agression mortelle ont été placés sous contrôle judiciaire.