Malte : Inculpés pour avoir fourni la bombe qui a tué Daphne Caruana

Deux hommes ont été inculpés mercredi soir pour complicité dans le meurtre en 2017 de Daphne Caruana Galizia, journaliste maltaise qui enquêtait sur la corruption, a annoncé un juge au cours d’une audience publique.

Robert Agius et Jamie Vella sont soupçonnés d’avoir fourni la bombe qui a fait exploser la voiture de la journaliste maltaise. Les deux hommes sont connus de la police pour leurs liens avec le crime organisé dans l’île. Les deux suspects de 37 ans ont aussi été inculpés mercredi, en compagnie de deux autres personnes, pour l’assassinat en 2015 d’un avocat du nom de Carmel Chircop.

En décembre 2017, trois hommes au casier judiciaire chargé – les frères Alfred et George Degiorgio, ainsi que Vincent Muscat – avaient été arrêtés et inculpés, soupçonnés d’avoir fabriqué, posé et fait exploser la bombe meurtrière.