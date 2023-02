Six Palestiniens tués dans un raid israélien à Naplouse

Cisjordanie : Dix Palestiniens tués et plus de 80 blessés dans un raid israélien à Naplouse

Dix Palestiniens, dont un adolescent de 16 ans, ont été tués et plus de 80 autres blessés par balles lors d’un raid militaire israélien à Naplouse, théâtre d’affrontements récurrents et meurtriers dans le nord de la Cisjordanie occupée, selon l’Autorité palestinienne. Il s’agit de l’incursion la plus meurtrière en Cisjordanie depuis 2005 au moins, à égalité avec celle du 26 janvier à Jénine, également dans le nord de la Cisjordanie, durant laquelle dix Palestiniens, parmi lesquels des combattants et une sexagénaire, avaient été tués.