Inde : A l’école à 92 ans, elle apprend enfin à lire et écrire 

Une Indienne de 92 ans a été scolarisée pour la première fois, il y a six mois, et a pu enfin apprendre à lire et écrire, faisant des émules parmi les femmes de son village, a rapporté mercredi, la presse locale. Salima Khan, née vers 1931 et mariée à l’âge de 14 ans, deux ans avant l’indépendance de l’Inde en 1947, rêvait depuis toujours de savoir lire et écrire. Quand elle était enfant, il n’y avait pas d’école dans son village.