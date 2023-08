Inde: Au moins 17 ouvriers meurent dans l’effondrement d’un pont

Au moins 17 ouvriers sont morts et «de nombreux autres» sont portés disparus après l’effondrement mercredi d’un pont ferroviaire en construction au-dessus d’un ravin dans le nord-est de l’Inde, ont annoncé les autorités locales. «Un pont ferroviaire en construction à Sairang, près d’Aizawl, s’est effondré ce jour, au moins 17 ouvriers ont péri», a déclaré le chef du gouvernement de l’État du Mizoram, M. Zoramthang (il ne se présente que sous son nom de famille), sur son compte X (ex-Twitter).

Une vidéo qu’il a mise en ligne montre la structure métallique qui s’est détachée et fait chuter les piliers dans la vallée en contrebas. Un policier, cité dans le journal «Indian Express», a souligné que 17 corps avaient été retrouvés et que «de nombreuses autres» personnes manquaient à l’appel.

Opérations en cours

Les informations concernant les disparus n’ont pas pu être confirmées dans l’immédiat. Des représentants des autorités du Mizoram cités par le journal The Hindu, ont expliqué qu’une quarantaine d’ouvriers se trouvaient sur le site au moment du drame. «Les opérations de secours sont en cours et toute l’aide possible est apportée aux personnes touchées», a assuré le bureau du Premier ministre indien Narendra Modi.