Inde: Au moins 40 ouvriers piégés dans l’effondrement d’un tunnel

L’effondrement s’est produit tôt dimanche matin dans la région himalayenne quand un groupe d’ouvriers quittait le site de construction et qu’une équipe de remplacement arrivait. Le tunnel de 4,5 km de long est en cours de construction entre Silkyara et Dandalgaon, pour relier les deux importants sanctuaires hindous d’Uttarkashi et Yamnotri. Sur des photos publiées par les équipes de secours, on voit d’énormes blocs de béton bloquant le tunnel, avec des barres métalliques tordues sur le toit dépassant des décombres.