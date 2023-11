Inde: Début du forage pour extraire 40 ouvriers piégés dans un tunnel

Parmi les ouvriers coincés, certains souffriraient de vomissements, maux de tête, anxiété et problèmes d’estomac, a déclaré l’infirmier B.S. Pokhriyal au journal Indian Express. Un hôpital de campagne a également été installé à proximité du site et des ambulances mises à disposition pour la prise en charge des ouvriers piégés à leur sortie.

Le tunnel de 4,5 km était en cours de construction entre les villes de Silkyara et Dandalgaon pour relier Uttarkashi et Yamunotri, deux des sanctuaires hindous les plus sacrés. Il fait partie du projet routier du Premier ministre Narendra Modi visant à améliorer les conditions de déplacement entre certains des sanctuaires hindous les plus populaires du pays, ainsi que les zones frontalières avec la Chine.