Inde : Des dizaines de milliers de policiers déployés face aux agriculteurs

Les manifestants réclament l’abrogation des réformes visant à libéraliser le marché des produits agricoles. Dix stations de métro ont été fermées dans le centre de New Delhi.

Dix stations de métro ont été fermées dans le centre de New Delhi, la capitale – où un rassemblement de tracteurs avait dégénéré en heurts violents le mois dernier – et des milliers de policiers ont installé des barricades et des barrages routiers aux principaux carrefours.