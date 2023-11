Inde: des secouristes tentent de sauver des ouvriers piégés

Plus d’une centaine de secouristes équipés d’excavatrices sont à l’œuvre, mardi, dans le nord de l’Inde, pour tenter de libérer 40 ouvriers piégés depuis dimanche, dans l’effondrement d’un tunnel routier en construction . Bien que délicats, les travaux de creusement d’un passage d’évacuation progressent et les secouristes espèrent pouvoir extraire les ouvriers mercredi, a indiqué à la presse un responsable des opérations, Ranjit Kumar Sinha.

«Notre plus grande avancée, c’est que nous avons établi le contact et pouvons (leur) fournir de l’oxygène et de la nourriture», a confié mardi à l’AFP Abhishek Ruhela, responsable de l’administration du district d’Uttarkashi où a eu lieu l’effondrement.

« Le tunnel a été obstrué»

L’accident s’est produit tôt dimanche matin, près de Dehradun, dans l’État himalayen d’Uttarakhand, au moment où un groupe d’ouvriers quittait le site de construction et qu’une équipe de remplacement arrivait. Hemant Nayak travaillait dans le tunnel quand celui-ci a commencé à s’effondrer mais a eu la chance de se trouver de côté de la sortie et a pu s’échapper.

Au début, quelques débris ont commencé à tomber à l’intérieur du tunnel et «tout le monde l’a pris à la légère», témoigne-t-il auprès de l’AFP. «Puis tout à coup, une grande quantité de débris s’est abattue et le tunnel a été obstrué». Des images publiées par les secouristes témoignent de la violence de l’éboulement, avec notamment des barres de métal tordues parmi des blocs de béton.

Tube de 90 cm de diamètre

Dès lundi, la société gouvernementale d’autoroutes et d’infrastructures, en charge de la construction du tunnel, avait indiqué avoir réussi à mettre en place un conduit d’approvisionnement des ouvriers et que ceux-ci étaient tous «saufs». Ils disposent d’un espace d’environ 400 mètres pour marcher et respirer et «ne sont pas les uns sur les autres», avait par ailleurs assuré Devendra Patwal, un responsable des interventions de secours, au journal Indian Express.