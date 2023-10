Inde: un octogénaire se voit refuser le divorce 27 ans après

«L’institution du mariage est toujours considérée, dans la société indienne, comme un lien affectif, pieux, spirituel et inestimable entre le mari et la femme», a souligné la Cour suprême indienne.

La Cour suprême indienne a refusé jeudi à un octogénaire le droit de divorcer, tranchant l’affaire 27 ans après la demande initiale de dissolution de son mariage vieux de 60 ans. Nirmal Singh Panesar, 89 ans, et son épouse Paramjit Kaur Panesar, 82 ans, s’étaient mariés en 1963.

Nirmal Singh Panesar Panesar n’avait demandé le divorce qu’en 1996, invoquant la cruauté et l’abandon. Un tribunal de district le lui avait accordé en 2000, mais il fut annulé cette même année, après un appel interjeté par son épouse. En Inde, les personnes souhaitant le divorce doivent obtenir l’aval des tribunaux, qui ne l’accordent généralement que sur présentation de preuves de cruauté, de violences ou encore d’exigences financières excessives.

Le tribunal a reconnu que l’union était «irrécupérable»

La Cour suprême aura mis plus de deux décennies à refuser le divorce, tout en reconnaissant que l’union du couple, qui a trois enfants, était «irrécupérable». «L’institution du mariage est toujours considérée, dans la société indienne, comme un lien affectif, pieux, spirituel et inestimable entre le mari et la femme», a souligné la Cour, dans son arrêt publié jeudi.