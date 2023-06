Inde: le cyclone Biparjoy fait deux morts, des blessés et des destructions

Deux hommes ont péri noyés et des centaines d’arbres et de poteaux électriques ont été déracinés par le cyclone Biparjoy qui s’est affaibli vendredi, en se déplaçant vers le Pakistan, après avoir frappé la côte indienne.

Moins puissante que prévu, la «très forte tempête cyclonique» a franchi la côte près du port de Jakhau (ouest) jeudi soir et a soufflé des vents soutenus atteignant 125 km/h, avant de commencer à perdre de sa puissance, quelques heures plus tard. Les prévisionnistes indiens s’attendent à ce qu’elle se calme et devienne une dépression modérée d’ici à vendredi soir.