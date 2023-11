Le milliardaire controversé indien Subrata Roy s’éteint à 75 ans

Le magnat Subrata Roy, l’un des plus célèbres et controversés milliardaires de l’Inde, est mort d’une crise cardiaque, mardi à Bombay, a annoncé son groupe, Sahara Group, suscitant des craintes chez certains petits investisseurs pour récupérer leur argent. Il avait 75 ans. Connu dans le pays pour son ascension fulgurante, cet homme d’affaires haut en couleur avait inspiré l’un des personnages de la série de Netflix «Bad boys billionaires» en 2020.

Le milliardaire, connu pour son ascension rapide et son manoir construit sur le modèle de la Maison-Blanche, a un temps possédé des parts dans des hôtels comme le Plaza à New York ou Grosvenor House à Londres. Les festivités pour le mariage de ses deux fils en 2004 ont coûté plus de 55 millions d’euros. Il a parrainé les équipes indiennes de cricket ainsi que de hockey et détenu une participation dans l’équipe de Formule 1, Force India.