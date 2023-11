Cachemire indien: un autocar dévale la pente, tuant au moins 30 personnes

L’autocar a dérapé et dévalé une pente sur quelque 250 mètres, selon la police.

Au moins 30 personnes sont mortes mercredi au Cachemire indien dans l’accident d’un autocar qui les transportait et a dérapé sur une route de montagne, a annoncé la police. Le drame s’est produit près de la ville de Doda, à quelque 200 kilomètres au sud-est de Srinagar, la capitale de la région.

«Trente passagers sont morts dans l’accident, causé par la négligence du conducteur qui a heurté la barrière de sécurité de la route», a déclaré l’agent de police Sunil Gupta, ajoutant que l’autocar avait dévalé une pente «sur quelque 250 mètres». Plus de 25 personnes ont également été blessées dans l’accident, a-t-il précisé. De nombreux blessés sont grièvement atteints, selon la police.

Compensation financière pour les victimes et leurs familles

Le Premier ministre indien Narendra Modi a qualifié l’accident de «bouleversant» sur les réseaux sociaux, présentant ses condoléances aux familles des défunts. «Je prie pour que les blessés se rétablissent au plus vite», a-t-il ajouté, précisant que le gouvernement indien offrirait une compensation de plus de 2100 francs aux proches des personnes mortes dans l’accident, et de quelque 530 francs aux blessés.