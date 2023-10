En Inde, un engin explose pendant la prière de milliers de Témoins de Jéhovah

Une personne est morte et 36 ont été blessées dimanche dans l’explosion d’un engin artisanal lors d’une prière chrétienne rassemblant plus de 2000 personnes dans le sud de l’Inde, a annoncé la police. «Nous allons découvrir qui est derrière tout cela et prendre des mesures strictes», a déclaré à la presse le directeur général de la police de l’État de Kerala, Darvesh Saheb.

«L’enquête préliminaire montre qu’il s’agit de l’explosion d’un engin explosif improvisé», a-t-il ajouté, précisant qu’une personne avait péri et que 36 autres recevaient un traitement médical. Il a indiqué que l’explosion est survenue vers 9 h 40 (5 h 10 en Suisse) dimanche dans le Centre de convention international Zamra à Kalamassery, où étaient réunies plus de 2000 personnes pour une rencontre de trois jours des témoins de Jéhovah.

L’Inde compte 1,4 milliard d’habitants, dont plus de 2% sont chrétiens, selon le dernier recensement. Connus surtout pour leur prédication de porte-à-porte et régulièrement accusés d’être une secte, les témoins de Jéhovah font partie du mouvement évangélique chrétien, né aux États-Unis, et prêchent la non-violence et la neutralité politique.