Inde: Vaste opération contre les mariages d’enfants

Plus de 1000 personnes ont été arrêtées, mardi, dans le nord-est de l’Inde, au cours de la deuxième campagne gouvernementale de lutte contre les mariages d’enfants, dans la région, cette année, ont indiqué les autorités. L’État d’Assam avait déjà arrêté 4000 personnes lors d’une précédente campagne, conduite en février, y compris des parents d’enfants mariés et des officiers d’état civil ayant enregistré les noces de mineurs.

L’Inde compte plus de 220 millions d’enfants mariés, selon les chiffres de l’ONU. Si le nombre de mariages d’enfants a considérablement diminué au cours de ce siècle, la pratique reste répandue. Selon le Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef), le mariage d’enfants désigne tout mariage officiel ou toute union non officialisée entre un enfant de moins de 18 ans et un adulte ou un autre enfant.