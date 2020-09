Genève : Indemnisations des travailleurs précaires: référendum déposé

Plus de 7000 signatures en faveur d’un référendum de l’UDC et du MCG ont été déposées ce lundi. Le texte s’oppose à l’indemnisation des travailleurs précaires qui avaient perdu leurs revenus en raison de la crise du Covid-19.

Selon l’UDC et le MCG, c’est le principe même du travail clandestin qui est cautionné par l’État car les indemnités seraient distribuées aux travailleurs précaires «sur simple allégation d’un revenu plausible».

L’UDC et le MCG ont annoncé lundi avoir déposé 7017 signatures en faveur de leur référendum s’opposant à l’indemnisation des travailleurs précaires qui avaient perdu leurs revenus à cause de l’épidémie de Covid-19, au plus fort de la crise. Le Grand Conseil avait voté, fin mai, la création d’un fonds d’urgence doté de 15 millions de francs.