Etats-Unis – Indemnisations pour des photos volées du crash de Kobe Bryant

États-Unis : Indemnisations pour des photos volées du crash de Kobe Bryant

Des pompiers et des policiers avaient pris des photos du lieu où s’était écrasé l’hélicoptère transportant Kobe Bryant, sa fille et 7 autres personnes en janvier 2020.

L’accord d’indemnisation voté mardi par les autorités du comté doit encore être validé par un juge et ne concerne pas la veuve de la star du basketball, qui a elle aussi porté plainte pour ces photos volées. Kobe Bryant, sa fille de 13 ans Gianna et sept autres personnes sont décédés dans un accident d’hélicoptère survenu le 26 janvier 2020 à l’ouest de Los Angeles.

Procès prévu en février 2022

Mais des policiers et pompiers travaillant pour le comté de Los Angeles avaient pris des clichés de la scène et des victimes à l’aide de leurs téléphones et les avaient ensuite partagées avec d’autres personnes. L’affaire s’était rapidement ébruitée et avait fait scandale. Des familles de victimes avaient dans la foulée porté plainte contre le comté pour le traumatisme émotionnel provoqué par ces clichés illicites et leur diffusion.