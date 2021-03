En attendant d’empoigner jeudi la loi Covid, le Conseil des États doit étudier mercredi une motion de la sénatrice Maya Graf (Verts/BS) en faveur des bas revenus malmenés par la crise. Elle a en effet déposé un texte pour demander que l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (RHT) soit portée à 100% du salaire mensuel pour les revenus allant jusqu’à 4000 francs (pour un poste à plein temps). Ceci pendant les six premiers mois. En principe, la RHT représente 80% du salaire précédent, comme le prévoit la loi sur les allocations pour perte de gain.

«Les ménages à bas revenus se retrouvent en effet rapidement au-dessous du minimum vital lorsque leurs revenus diminuent. En cas de réduction de l’horaire de travail, il est plus judicieux d’octroyer une compensation salariale complète aux salariés à bas revenu pendant les six premiers mois que de les pousser vers l’aide sociale», explique la sénatrice verte.

La RHT n’est pas là pour assurer le minimum vital

Dans sa réponse, le Conseil fédéral rétorque que la RHT n’a pas pour but d’assurer un minimum vital au travailleur. Il vise uniquement à prévenir le chômage complet de l’employé dont l’activité est momentanément réduite et à permettre à l’entreprise de conserver sa force de travail, souligne-t-il. Pour assurer un minimum vital, l’aide sociale est là pour venir en aide aux chômeurs aux revenus plus faibles, rappelle le gouvernement qui propose donc de rejeter le texte de la sénatrice.